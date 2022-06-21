大陸教育部21日召開記者會介紹中共十八大以來，義務教育改革發展成就。該部教育督導局局長田祖蔭表示，到2021年底，大陸2895個縣級行政單位均通過督導評估，實現義務教育縣域基本均衡發展。這是繼2011年全面實現「兩基」（即基本普及九年義務教育、基本掃除青壯年文盲）後，中國義務教育發展中的又一重要里程碑。

田祖蔭表示，實現「兩基」後，大陸小學學齡兒童淨入學率從99.85％進一步提高到99.9％，初中階段毛入學率始終保持在100％以上，九年義務教育鞏固率從91.8％提高至95.4％。2021年，大陸義務教育階段建檔立卡貧困學生輟學實現動態清零。特別是中西部革命老區、民族地區、邊遠地區、貧困地區，在全面實現「兩基」的基礎上，義務教育普及水平均進一步提高。

同時，義務教育階段大幅改善了辦學條件。近10年來，為推進義務教育學校標準化建設，大陸中央財政累計投入4000多億元（人民幣，下同），地方各級財政累計投入超過1兆元。大陸義務教育基本辦學條件大幅改善。

（2012—2021年大陸新增校園占地面積3.6億平方米，生均面積從25.9平方米增至26平方米等等）；學校面貌有了根本改觀；在中西部廣大農村地區，義務教育學校校舍大都是當地最漂亮、最牢固的建築，成為一道道靚麗風景。

「基本均衡督導評估認定的主要目標之一，就是縮小縣域內義務教育學校差距。」田祖蔭說，2021年國家監測複查結果顯示，大陸近3000個縣義務教育基本均衡發展水準總體上達到了國家標準要求（小學、初中校際綜合差異係數達標數值，需分別小於或等於0.65、0.55）。

2013—2020年，大陸小學校際綜合差異係數從0.724降至0.435，降幅近40％；初中校際綜合差異係數從0.547降至0.319，降幅近42％。總的看，大陸縣域內義務教育學校基本辦學條件的校際差距、城鄉差距均大幅縮小。

另外，2021年大陸國務院教育督導委員會辦公室組織面向大陸31個省（區、市）開展的線上問卷調查結果顯示，人民群眾對當地政府促進義務教育基本均衡發展工作及效果的認可度較高，超過85％的民眾認為本地區小學和初中的數量和布局能滿足就近入學需求。