新北市淡水區21日凌晨發生一起死亡車禍，29歲林姓女子酒駕撞上鋪路的53歲方姓交管工人，導致工人傷重不治，事發當下林女一度想逃逸，被現場工人攔下才乖乖就範。警方指出，肇事的林女有毒品、詐欺前科與2次酒駕紀錄，最近一次為2014年酒測值超標，無照駕車。

回顧事發過程，21日凌晨2時許，林女與黃姓女閨蜜自北市餐廳餐敘，席間喝下7至8杯紅酒與3至4杯啤酒，酒後堅持自己沒有醉，便載著閨蜜酒駕返家，行經淡水市區民權路時，沒能注意到前方正在進行鋪路工程，高速撞上方姓工人，方男遭撞後噴飛在地，送醫後仍不治。

令人髮指的是，林女肇事後一度想駕車逃逸，經現場工人駕駛工程車擋住林女去路，才成功阻止，林女發現被工人包圍，還一度失控大尖叫，場面相當失控，直到警方到場後，林女配合酒測，酒精呼氣值每公升高達0.77毫克，已達公共危險罪嫌。

警方指出，林女有詐欺、毒品前科，且不曾持有汽車駕照，有2次酒駕紀錄，最近一次為2014年酒後駕車遭警方攔檢取締。如今林女再次酒駕，造成一條無辜性命枉死。遭撞的方姓男子家屬前往醫院認屍，方女的姊姊則悲痛表示，「絕對不會原諒她！」

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