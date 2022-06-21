日前1名宜蘭老翁開法拉利458到市場買蔥引起民眾熱議，又有1名網友在《爆廢公社》貼出兩張宜蘭阿公阿嬤騎百萬重機去市場買菜的照片，文章曝光後，網友們驚呼：「這台也是七位數字」、「這台不能撞到喔，這款也會讓你賠到懷疑人生」；也有人笑說：「阿公阿嬤們辛苦大半輩子，享受生活圓夢一點都不為過」。

日前1名宜蘭老翁開法拉利458到市場買蔥，在網上傳得沸沸揚揚不少人在該篇貼文下留言「太猛了，我都騎腳踏車買菜，阿伯開法拉利買菜」，而近日又有一對宜蘭阿公阿嬤被拍到騎重機去逛市場，畫面中可見，阿公貼心地將機車從停車格內倒出來後，停路邊，等阿嬤戴好安全帽上車。

照片在臉書社團《爆廢公社》曝光後，網友們搞笑回應：「同時擁有機車跟汽車的缺點」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華且枯燥」、「這位阿公常常遇到」、「年紀老了的恩愛才是最讓人羡慕的」、「結果是同一位阿公」、「阿公阿嬤們辛苦大半輩子 ，享受生活圓夢一點都不為過」、「青春不老」。

不過也有人提醒，這台重機維修費非常可觀：「這台要100萬欸」、「買菜車啦，再貴的車都要有買菜功能」、「這台不能撞到喔，這款也會讓你賠到懷疑人生」、「明天應該會有另一個阿公開直升機去買菜了」、「這台也是七位數字」、「宜蘭真的是隱形富豪所在地」。