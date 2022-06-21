疫情趨緩外食餐飲市場升溫，天成文旅-華山町餐酒館為刺激內用消費，即日起至6月30日特別推出兩項優惠活動，於指定時段「四人同行消費滿額3,000元享77折」，另一是全新登場的「韓式雙人即食鍋物」，採用火烤兩吃的雙重吃法，搭配豐富的食材，雙人套餐限時優惠67折只要999元，用美食犒賞自己補足營養也滿足了心靈。

華山町餐酒館以無國界料理著稱，除了酒吧輕食、炸物、披薩、火山卷等多種讓消費者喜愛的美食，鑒於多年來韓流韓劇加持下，國人對韓式料理的喜愛度大增，本季菜單推出多道特色韓式料理，有外酥內嫩的歐爸香酥糖醋雞、香辣帶勁的春川辣炒雞、口感清甜的高麗人蔘湯、清爽解膩的黃金柚油醋沙拉佐韓式烤五花、DIY生菜包肉的釜山炭烤豚五花、 Q彈香辣的炙燒乳酪辣炒年糕、層次豐富的明太子石鍋拌飯、暖心開胃的辛辣起士部隊鍋、特製創意菜秘製泡菜豚五花披薩以及韓式必點的綜合海鮮煎餅，單點每道320元起，搭配「四人同行消費滿額享折扣」活動，凡指定時段週一至週日晚餐時段與週六、週日午餐時段，單點消費滿額3,000元即可享有77折優惠。

韓式雙人即食鍋原價1,499元活動期間優惠價999元，等同67折優惠，以最新食尚兩用即食鍋具烹煮豐富食材，享受火烤兩吃DIY樂趣，套餐包含特選辛拉麵、韓式年糕、魚板、午餐肉、辛奇等多款韓國火鍋美食，搭配培根肉、豬五花、德國香腸、豆芽菜、油菜、高麗菜與韓式沾醬，豐富食材讓人大飽口福，點餐再加贈兩杯Buckskin柏克金生啤酒，暢快又過癮的最In吃法。

【未滿十八歲禁止飲酒，禁止酒駕】