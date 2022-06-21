今年來的俄烏戰爭、大陸封城，導致原物料飆漲與供應鏈斷鏈加劇，通膨居高不下，逼得美國聯準會暴力升息，股市跌入熊市，全球景氣衰退的擔憂升高。其實景氣多空循環是常態，一般人只要挑選專業團隊好基金，把這些複雜問題交給專家，穩定且耐心定期定額，也能輕鬆滾出千萬資產。近兩年才進入股市的投資人，現正經歷人生首次熊市衝擊，紛紛從股市畢業，財富自由夢碎。理財專家表示，從股市短期暴富的人是少數，上班族要靠小錢滾出千萬資產，採用「定期定額微笑投資法」最易執行。大部份人是25歲展開職場生涯，只要專注本業工作，每月扣款5,000元，一年6萬元，25年累計投入150萬元，選擇年化報酬率可創造出至少10％的主動式台股基金，50歲時這筆本金就能翻漲數倍，甚至達到一千萬元目標。要如何選擇專業團隊好基金？根據晨星回測，篩選出定期定額25年報酬率前五強的台股基金，發現統一投信就包辦了三檔，包括統一黑馬、統一全天候、統一龍馬。其中，統一黑馬基金定期定額報酬率位居第一，投資人若持之以恆每月扣5,000元，至今累積資產已有976萬元，若是一開始單筆投資100萬元，耐心長抱至今累積資產高達1,364萬元！千里之行始於足下，台灣基金公司設立之初，就是以台股基金出發，統計成立超過25年且目前仍存活的台股基金共有39檔，為何統一投信旗下基金表現明顯勝出？據了解，統一投信30年來投入大量資源在培養專業投資研究團隊，基金經理人在金融市場平均資歷有17年，研究員平均研究年資也近9年。負責帶領各投研單位的部門主管則多擁有至少20年金融歷練，可說是經過大風大浪考驗的戰將。這次篩選出好基金榜單裡的統一黑馬、統一全天候、統一龍馬三檔基金，都是在1994年至1995年成立，經歷過1997年亞洲金融風暴、2000年網通泡沫、2008年金融海嘯，2018年美中貿易戰、2020年新冠疫情衝擊。由於定期定額是十年、二十年的投資規劃，建議投資人在挑選基金標的時，選擇有團隊基礎的基金公司，不論在總經研究、對產業與被投資公司的掌握度，都能擁有充足的資源、人才與專業，支持旗下基金長期績效表現穩健。