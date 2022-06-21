小S（徐熙娣）出道多年，不僅外貌亮麗，身材火辣，幽默又搞笑的風格成為綜藝界的天后，主持風格受許多觀眾喜愛，與許雅鈞（Mike）結婚後生下三個寶貝女兒，其中許老三（許曦恩）身為家中最小的孩子，說話相當直接犀利，常讓小S感到無奈，近日小S曬出一段影片，被氣到大罵：「忘恩負義的死孩子」。

影片中小S質問女兒：「妳明明就睡我的房間，睡爸爸的床，害爸爸還要睡客廳，妳為什麼不跟我拍照。」許老三表示因為小S頭很臭，更誇張表示要把臉埋進被子裡才聞不到味道，讓小S氣到反駁：「哪有那麼臭，是妳在那裡心裡作用，妳在那邊誇大其辭，真的很浮誇。」小S在這之前與家人們聚餐，她還請家人們聞過，都覺得還好，讓許老三直接回：「我是講事實，我不是客套派的。」

許老三還爆料小S都不洗頭，讓小S立刻澄清「才2、3、4天不洗頭而已，妳不要這樣演得好像我有多臭，觀眾會真的以為我很髒」，最後小S不忘教導女兒，正想給許老三一個晚安吻，結果許老三神回：「我才不要跟一個油膩大媽親，等妳洗完頭再來說吧」，還推開小S說不要弄她枕頭，讓小S失落回「妳真的很傷人耶」

途中小S問女兒，媽媽非常愛你又很會做菜，時時照顧妳，只是沒有很愛洗頭這樣可以嗎？許老三直接回答「現在不是就這樣」，間接承認小S就是個好媽媽。有網友看到影片認為小S喝很多，小S高情商回應「人生難道不能常常開心嗎？」