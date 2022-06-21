花蓮市明義國小是縣府推動藝術與人文領域及藝才班特殊專長教育的重點學校，日前獲733.5萬元經費挹注，將逐一改善校內演藝廳內裝設施，包含舞台及觀席磨木地板、吸音牆面、舞台反射天花板、鋼琴儲藏室、合奏教室空調等設備，建立完善的藝術教學環境。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府近年推動教育不遺餘力，逐年編列預算改善各校教學軟硬體設施，不僅斥資955萬協助3校添購、更新音樂藝術相關設備，還獲教育部逾1.1億元經費挹注，將逐一改善19所中小學校活動操場及周邊設施，提供師生舒適良好的求學環境，提升整體學習成效。

花蓮縣政府重視縣內中小學校藝術教育發展，挹注各校經費優化校內設施與設備，先前斥資955萬3800元，協助光復國中、大榮國小、明義國小等3校更新校內音樂相關設備，縣長徐榛蔚與教育處代理處長翁書敏近日也前往視察工程及相關硬體設備購置成效進度。

縣府表示，光復鄉光復國中音樂教室現有鋼琴老舊已不敷使用，音樂老師時常得攜帶個人電子琴才能授課，且該校活動中心沒有鋼琴設備，學校進行活動便無法搭配演出，因此挹注該校31萬8000元添購鋼琴教學設備，提升老師的教學品質與學生學習的興趣。

位於鳳林鎮的大榮國小廣播系統使用已逾8年，不僅設施老舊，時常還會發生當機或運轉速度過慢的狀況，影響學生學習品質，經校方向縣府申請經費，獲150萬元挹注，將陸續購入多媒體影音頻道廣播系統相關設備，改善教學成效。

花蓮市明義國小是縣府推動藝術與人文領域及藝才班特殊專長教育的重點學校，日前獲「花蓮縣校園希望工程計畫」核定773.5萬元經費，陸續改善校內演藝廳內裝設施，包含舞台及觀席磨木地板、吸音牆面、舞台反射天花板、鋼琴儲藏室、合奏教室空調等，建立完善的教學環境與設施，提升藝術教育成效。

徐榛蔚說，縣府逐年編列預算改善及充實各中小學校教學環境設施與設備，相信在優化軟硬體設備齊頭並進下，能提升老師的教學品質及學生的學習成效。

另，縣內不少偏鄉學校操場仍屬紅土跑道，學生使用有安全疑慮，因此縣府向中央爭取經費，獲教育部「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」核定補助1億1241萬元，將改善富里國中、玉東國中、松浦國小等19校操場、中央草皮及周邊設施，給師生安全的教學環境。