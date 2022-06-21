員警撿拾起鑰匙後，火速協助解開門鎖，解救受困達15小時的游姓男子。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

脫困的游姓住戶終於放下心中大石，頻頻向警方道謝。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

男房客受困出租套房15小時 脫困後告白警察「感謝你的愛」

有夠誇張，出租套房門鎖竟壞了，導致獨居的男房客受困房間內長達15小時，只能不斷對窗外呼救、拍打牆壁和房門想引起鄰居或住戶注意，最後是警察接獲住戶通報到場查看，才順利幫男子開門，也讓受困男子終於鬆一口氣，脫困後還對員警說「感謝你的愛」表達謝意卻趁亂告白，讓員警笑翻。

35歲游姓男子在南屯區大昌街一處大樓獨自租屋居住，18日周六晚間8點要出門時，發現門鎖竟然故障了，他不斷嘗試開門都失敗，正想聯絡房東時，才發現手機竟不在身上，當下真是叫天不應、叫地不靈。

男子拍打牆壁半天，才發現隔壁疑似沒人在。又對著窗外呼救，但可能被當成無聊男子，後來無奈之外，整夜都不斷拍打房門，希望有人在外面樓梯間聽到他呼救，可以幫忙，或是請警察到場協助。

台中市警四分局大墩派出所19日中午11點多獲報，指有房客不斷叫喊、疑似呼救，但不知道發生什麼事情；巡佐林哲宏與警員蘇怡誌兩人獲報到場，剛到樓梯間就聽到男子瘋狂敲門呼喊。

游男聽見門外腳步聲，大喊「我在這裡，門壞掉了，打不開，請幫我開門！」隨即從門底縫將鑰匙遞出去，員警雖感到不解仍盡速拾起鑰匙，並順利將房門在幾十秒內解鎖打開，讓受困長達15小時的游男喜出望外，一邊接受身分盤查，一邊說明自己受困原委，已經喊了一整晚和一整個上午，最後是不斷喊救命，才終於有人幫他報警。

警察離去時提醒他趕緊找到手機，聯繫房東來修理門鎖，他連聲點頭稱謝，心情放鬆後還忍不住熱情的告白警察「感謝你的愛」，讓員警哭笑不得。

大墩派出所所長曾一峯呼籲，民眾遇困難時切勿慌張，應保持冷靜才能好好思考解決方式，無論大小事，員警定會秉持同理心及高度熱忱給予協助。