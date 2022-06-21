大甲幼獅工業區汙水處理廠，疑因汙水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，造成一人無呼吸心跳、一人意識不清送醫。(民眾提供)

大甲幼獅工業區汙水處理廠，疑因汙水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，造成一人無呼吸心跳、一人意識不清送醫。(民眾提供)

大甲幼獅工業區汙水處理廠，疑因汙水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，造成一人無呼吸心跳、一人意識不清送醫。(民眾提供)

大甲幼獅工業區汙水處理廠，疑因汙水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，造成一人無呼吸心跳、一人意識不清送醫。(民眾提供)

台中市大甲區幼獅工業區汙水處理廠，今天上午處理工業區廢水時，疑因汙水處理逆止閥損壞造成沼氣回灌，2名工人因吸入硫化氫中毒。65歲的鄭男當場無呼吸心跳，送大甲光田醫院經CPR，目前已恢復心跳，但仍昏迷狀態；47歲許男昏迷送大甲李綜合醫院，因確診新冠肺炎，目前轉送台中榮總就醫。

台中市消防局指出，今天上午11時51分第五大隊獲報，大甲區工五路幼獅工業區汙水處理廠，有人疑似吸入硫化氫中毒；經派遣幼獅、大甲分隊出動救護車2輛、消防車2輛、消防人員8名，由小隊長李雅樂帶隊前往搶救。

警消表示，47歲許姓男子意識不清，送大甲李綜合醫院；因確診新冠肺炎，目前將轉送台中榮總就醫。65歲鄭姓男子送大甲光田醫院，在到院前一度失去生命跡象，經CPR搶救後，目前在急診室已回復血壓及心跳，但仍未脫離險境且昏迷中，將送至加護病房做進一步治療與觀察。

台中市消防局強調，目前警消正初步了解事發原因，台中市勞動檢查處獲報，也將派員前往了解；全案正由相關單位進一步調查釐清意外原因中。