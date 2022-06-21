國民黨提名柯志恩參選高雄市長漸成定局，預計下周國民黨中常會通過提名。力促高雄在野大聯盟的反萊豬醫師蘇偉碩，今天呼籲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲坐下來談，共推其中一人參選高雄市長。對此，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，民眾黨在高雄確定沒有人選，如果國民黨提名柯志恩，是不錯的人選，民眾黨將抱持開放的態度，最大目標是希望民進黨不要繼續執政。

蘇偉碩今天在臉書指出，她日前借用台南朋友提供的機緣，當面建議柯文哲參選高雄市長，希望能促成高雄在野大聯盟。

對此，蔡壁如還原當天經過，柯市長當天跟朋友一起吃早餐，過程中發現蘇偉碩也在場，柯文哲就主動詢問蘇偉碩有沒有要選高雄市長，蘇偉碩回「不選」，蘇順著話表達希望柯文哲參選高雄市長，柯文哲並沒有回答。

蔡壁如說，去年她就提倡要在高雄推動在野大聯盟，共推無黨籍的人選，但如果國民黨還是要推黨籍候選人，要促成就較困難，而且，民眾黨並沒有人選參選高雄市長，黨內也沒有討論過。

對於國民黨擬提名柯志恩參選高雄市長，蔡壁如說，最主要目標不希望民進黨繼續執政，柯志恩確實是合適人選，一方面對政治不陌生，另方面論述能力強，對南部也是比較清新的形象，民眾黨將抱持開放的態度。