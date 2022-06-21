新北市淡水區今凌晨日有名女子駕車沿淡水區民權路往北行駛，竟直接撞擊正在道路施工的工作人員，導致對方當場失去生命跡象，緊急送醫後仍不治身亡。(淡水警分局提供)

肇事車輛撞的面目全非，可見當下的撞擊力道之大。(淡水警分局提供)

真是可惡！新北市淡水區今(21)凌晨發生一起酒駕死亡車禍，有名女子駕車沿淡水區民權路往北行駛，結果她竟直接撞擊正在道路施工的工作人員，導致對方當場失去生命跡象，緊急送醫後仍不治身亡；警方事後對肇事女子進行酒測竟測得每公升0.77毫克，而她不僅酒駕，還是無照駕駛的累犯，警方將依公共危險及過失致死罪將她移送法辦。

事發在今日凌晨2時許，一名29歲林姓女子駕車，搭載另名女子沿淡水區民權路往北行駛，不料疑似不勝酒力，竟在竹圍派出所前將正在道路施工的工作人員51歲方姓男子撞飛，造成對方頭部重創、全身多處骨折，當場失去生命跡象，緊急送往淡水馬偕醫院急救，雖然醫院近在咫尺，但方男最終仍於當日2時53分宣告不治身亡。

據其他目擊工作人員所述，林女肇事後一度想逃逸，但被現場工作人員包圍阻止，警方處理時對肇事林女進行酒測，竟測得酒測值每公升0.77毫克，當場依法逮捕林女帶回偵辦。

據了解，方男原本是從事廚師工作，但在疫情期間失業，因此近期擔任臨時工的工作，原本工程時間為20日晚間10時至21日早上6時，不料卻遭遇死劫；而林女根本是酒駕跟無照駕車的累犯，不僅從來沒有考過駕照，過去在2014年曾有過2次酒駕前科，分別遭判5月徒刑及3月徒刑，但全部都可易科罰金。

29歲林姓女子（中）涉嫌於21日凌晨酒駕撞死1名工人，遭到警方上銬帶回。（警方提供／黃敬文新北傳真）

全案將依公共危險及過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，另外同車的女子也將依違反道交條例第35條進行處罰；淡水警方強調，本分局111年度取締酒後駕車及移送公共危險計228件，將持續針對酒駕易肇事路段加強執法，以維用路人安全。