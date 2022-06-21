由於通膨數據創下40年新高，且走勢沒有趨緩跡象，美國聯準會在6月強勢升息3碼，卻也引發經濟衰退的擔憂，使得股市出現重挫，標普500指數更是落入熊市，有專家更從歷史數據推估，需要等到聯準會轉回寬鬆政策，美股才會落底反彈。

華爾街日報報導，金融集團高盛全球市場策略分析師Vickie Chang表示，1950年後，標普500指數有17次出現15%以上的跌幅，其中11次是等到聯準會的經濟政策再次轉向寬鬆貨幣政策時才開始反彈，因此這次可能也必須等到聯準會的態度出現改變，才會有所不同。

今年以來，標普500指數累積挫低超過23%，創下1932年以來同一時期最慘跌勢，且上周周線收黑5.79%，更寫下2020年3月以來最大的單周跌幅。此外，聯準會主席鮑爾也暗示，接下來會持續升息，直至通膨受到控制，到年底利率可能會超過3%，目前基準利率為1.5%至1.75%。

在此狀況下，高利率環境將給予所有企業更多的威脅，獲利能力將受到侵蝕，失業率也會因此升高，華爾街知名投資人Jim Chanos就認為，市場還有繼續下修的空間，投資人還沒了解到通膨與升息對經濟的衝擊，所有企業都會遭到重創。

Jim Chanos的看法與投資研究公司CFRA的數據有所呼應，他們發現1946年以來，標普500指數進入熊市後的平均跌幅達32.7%，而上周五標普500指數收在3674.84點，比1月3日的歷史高點4796.56點下跌23.4%，距離平均的跌幅還有一段差距，顯示目前可能還有持續下修的空間。