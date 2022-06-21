宏達電(2498)創辦人兼董事長王雪紅出任聯想集團獨立非執行董事，該消息一出，市場「聯想」不斷，雪紅姨概念股今也聞訊搶攻，宏達電(2498)、威盛(2388)高掛漲停，鎖在46.75元、46.3元，威鋒(6756)則大漲逾6%。

昨(20)日傳出，王雪紅已獲聯想集團董事會委任，擔任聯想集團獨立非執行董事，且即刻生效，由於聯想在全球科技產業中具有指標性意義，也引發市場「聯想」，未來和宏達電是否在元宇宙領域有合作可能，今日不僅宏達電攻上漲停，近年來主打AI應用，也成成功打入大陸市場的威盛同步站上漲停。

大陸信通院數據就顯示，2020年全球VR行業市場規模約為人民幣620億元，到2024年將達到2400億元，年複合增長率達到45％，換言之，VR行業正在步入新的成長點。大陸為全球最大電子消費市場，佔盡人口紅利優勢。元宇宙被大陸視為有潛力成為下一個重要計算平台，如同現今的個人電腦和行動裝置時代，愈來愈多大陸廠商也加入元宇宙市場，大陸也早在2021年發布的「十四五(國民經濟和社會發展第十四個五年規劃)」中正式將AR／VR納入「數字中國」篇章，確立元宇宙的市場地位。

元宇宙一詞自去年躍升關鍵字，而AR/VR又被視為進入元元宇宙的關鍵鑰匙，包括華為、騰訊、阿里巴巴、字節跳動等多家大陸巨頭一擁而上，紛紛加碼佈局VR領域，而本次請到王雪紅任獨立非執行董事的聯想集團，儘管已經是全球PC市佔龍頭，但對於AR/VR龐大商機當然也是不願錯過，近年來在VR/AR領域也持續布局，由於宏達電發展AR/VR算是全球領先群，加上又瞄準高階市場，也增添雙方未來合作的「聯想」。