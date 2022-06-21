張善政喊話，別把他看得高高在上，承諾自己會是個能和基層搏感情的市長。（蔡明亘攝）

藍綠白陣營桃園市長選將到位，面對三方角力，國民黨桃園市長參選人張善政入籍龍潭後持續行走基層，他今赴前楊梅市長彭聖富的梨園拜會地方仕紳，並喊話「別把我看成高高在上，從行政院長下來桃園選」，要把他視為能將心比心的農友及可和基層打拚的土木工程師，一席話似乎是盼甩開外界對其高大上印象。

張善政今來到桃園楊梅區與地方仕紳進行座談，立委張育美、市議員涂權吉和前立委廖正井到場站台。張善政表示，來到這座梨園感覺非常舒服，因為他除了前行政院長、台大教授和名校博士等身分外，也是位農民，在花蓮耕種超過1甲的地，不僅親自割草，那塊地也獲得有機農地認證。

談及大學的志願，張善政說，因為想親近大自然、接觸土地，當時就將土木系填入第一志願，就學時期放假時不是去登山就是到工地實習，也讓他體會到，工地裡最重要的就是基層勞工，若大家願意把品質做好，監工就不必擔心，相關經驗都告訴他務必要「親近基層」。

面對外界對他的印象，張善政也喊話，不要把他看成高高在上的行政院長「下來桃園參選」，要大家將他視為能將心比心瞭解農民甘苦的農友，以及可以和基層一起打拚的土木工程師，他相信這是讓他能把市長做好的基礎。

張善政承諾，若當選絕不會有市長架子，市府的大門隨時敞開，對於任何需求或諮詢，他隨時可以和大家碰面搏感情，「不要選我當市長，選我當你在市府內的好朋友」。

另針對新竹市長林智堅宣布將遷戶籍到桃園，張善政表示，林的戶籍遷到哪或有無什麼背景他都不過問，對於自己的選情和民調，一步一腳印耕耘，領先不用太高興、落後也不會著急，11月選舉時，成果就會顯現。