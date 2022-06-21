鑒於美國5月CPI年增率攀升至8.6%，創下近40年以來新高水平，市場預期美聯儲將續採偏鷹派作法，7月份升息幅度恐落在50~75bps之間，全球流動性緊縮壓力驟升，美股爆跌拖累亞股收黑，越股亦受波及。但越南因具備獨特的地理優勢，以及人口與改革紅利加持，富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，短線震盪無礙中長線股市趨勢向上，此時反而提供投資人逢低加碼佈局的好時機。

楊貽甯指出，今年第二季受美聯儲啟動升息循環，及俄烏地緣政治動盪升溫影響，全球股市面臨一波修正，越股亦難逃波及而下跌。但因越南經濟基本面無虞，製造業景氣持續維持高檔，5月份越南製造業PMI逆勢上漲至54.7，在全球製造業動能下行之下，越南因低價且充沛的勞動力成為外資最愛，動能始終維持高位。

內需部分也擺脫年初疫情的干擾，2022年5月，越南的零售銷售額較上年同期大增22.6%，較上月的12.1%增長亦大幅加速。隨著疫情影響淡化，旅遊開放可望帶動消費進一步增強，經濟復甦為越南下半年基本面最大亮點。且受到政府振興經濟方案支持，成長動能無虞，未來在海外風險因素消除下，大盤可望明顯走出一波反彈行情。

楊貽甯強調，考量IMF預估越南今明兩年GDP將成長6.0%及7.2%，經濟基本面強勁，且本益比仍低於東協多數國家下，越南股市後市仍有行情可期，建議投資人應把握股價回檔修正之際，選擇如越南這樣的長線投資題材進行資產配置。