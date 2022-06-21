輪胎大廠正新暨其子公司為鼓勵同仁長期儲蓄理財，增進員工對公司之向心力並強化未來退休經濟生活的安定，於今（6月21日）與第一金(2892)旗下第一銀行共同簽署員工持股信託契約，經由雙方合作，依據員工每月提存之自提金，公司相對提撥獎勵金，透過信託機制鼓勵員工以購買公司股票的方式儲蓄，激勵同仁與公司共創良好績效。

第一銀行為協助客戶打造幸福企業、友善職場，積極響應政府推動員工福利信託業務，包含許多上市櫃客戶、一般中小企業及學校等，產業涉及電子業、傳產業、服務業、運輸業及文教業等，協助企業增提員工未來退休準備及訂定長期員工激勵方案，共同創造勞資雙贏的局面。

為創新員工福利制度及因應未來勞退員工自選方案之準備，第一銀行領先同業，透過系統創新，使員工福利信託制度得同時辦理「員工持股信託」(投資自家公司股票)或「員工儲蓄信託」(投資境內外基金)，提供多元退休投資工具，結合定期定額分散投資風險，長期儲蓄為自己累積一筆退休基金。

第一銀行於2021年獲得第一屆多元信託創新獎「員工福利信託創新獎-優質獎」，信託業務發展深獲肯定。且第一銀行亦積極配合主管機關信託2.0計畫，強化跨產業結盟、推動在地安養及發展全方位信託服務，並透過專業理財團隊，提供更完整全面性的信託服務。

正新創立於1967年，於國內擁有6個工廠並擴展至中國大陸、越南、印度、印尼及泰國等地設廠，國內員工人數將近5,200人，為國內輪胎業、橡膠業績優股票上市公司，也是華人地區最大的輪胎專業製造及銷售公司，2020年榮獲世界輪胎銷售排行第9名，並以「MAXXIS」品牌享譽全球，且連續多年入選「臺灣永續指數成分股」。

正新表示，本次合作主要是借重第一銀行在員工信託業務方面的豐富經驗，以及全方位的信託服務，幫助正新同仁在工作打拼之餘，亦能輕鬆完成自身退休規畫。