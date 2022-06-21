29歲林女21日凌晨於新北市淡水市區酒駕撞死鋪路交管的工人，林女肇事後一度不願下車負責，還對攔下她的工人大尖叫，脫序行徑被錄影PO網，引起輿論譁然。林女的臉書也被網友肉搜，她在臉書自稱畢業於北京服裝學院，但經查，林女僅高中畢業，漂亮的學歷全是造假。

回顧事發過程，21日凌晨2時許，林女與黃姓女閨蜜自北市餐廳餐敘，席間喝下7至8杯紅酒與3至4杯啤酒，酒後堅持自己沒有醉，便載著閨蜜酒駕返家，行經淡水市區民權路時，沒能注意到前方正在進行鋪路工程，高速撞上方姓工人，方男遭撞後噴飛在地，送醫後仍不治。

警方獲報趕往現場後，對林女實施酒測，酒精呼氣值每公升高達0.77毫克，當場依法逮捕林女帶回，全案將依公共危險及過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，另外同車的女子也將依違反道交條例第35條進行處罰。

根據現場目擊工人指出，林女肇事後一度想駕車逃離現場，見工人將其團團圍住還放聲尖叫，荒唐過程被民眾拍下影片PO網，林女的臉書也被網友搜出，只見林女經常放上與男友的放閃照，還穿著火辣比基尼大秀豪乳，而林女在個人臉書標註自己畢業於北京服裝學院，經查林女僅高中畢業，目前林女及其男友均已火速關閉臉書版面避風頭。

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