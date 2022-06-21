心導管放置支架後血液流通情形。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

冠狀動脈左前降支阻塞情形。（為恭醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗為恭紀念醫院設立急重症聯防合作緊急處置，規劃「急性冠心症、急性腦中風」區域聯防模式，轉診優化專案，提升頭份、竹南地區醫院轉診合作效率，讓民眾獲得連續及完整的醫療照護及生活照顧。

為恭醫院指出，院方為「急性冠心症、急性腦中風」重度級急救責任醫院，同時為健康保險署北區業務組施行雁行專案推動分級醫療政策的配合院所，因此規劃「急性冠心症、急性腦中風」區域聯防模式。

日前一位43歲長期居住於頭份市范先生，無慢性病史，突然嚴重胸痛，至重光醫院急診就醫，檢查後懷疑為急性心肌梗塞，經區域聯防綠色通道轉診至為恭醫院就診，立即診斷為急性心肌梗塞，60分鐘內緊急進行心導管治療。

術後入住加護病房由冠心症團隊共同照護，在住院同時也啟動了雁行計畫院所的「專案聯防小組」關懷及照護，重光醫院醫師透過為恭醫院MPC系統，藉由行動裝置同步掌握范先生住院期間的醫療照護情形，６天後痊癒出院無縫接軌轉回重光醫院繼續治療。

為恭醫院心臟內科吳佳儒醫師表示，心臟科常見轉診疾病有急性冠心症(心肌梗塞)、心律不整、急性心臟衰竭(肺水腫)、後疫情時代的疫苗副作用等，如果能夠快速接受治療，痊癒機會大增，疾病後遺症降低很多，生活品質也較不影響。

為恭醫院表示，院方是苗栗縣第一家雁行專案的醫院，推動落實雙向轉診、分級醫療作業，為使頭份市地區醫院轉診制度更優化，成立「專案聯防小組」，如地區醫院發現民眾有疑似冠心症、腦中風的立即性治療需求，透過專案聯防小組進行跨院諮商，藉由即時的影像及報告確立診斷，再經綠色通道完成病患緊急轉診處置，讓民眾獲得適當治療，維持生活品質。