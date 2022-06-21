台北市數位實驗高中將在8月1日正式誕生，今日在台北101舉辦「北市數位實驗高中111學年度辦學啟動記者會」，台北市長柯文哲說，這所學校有近70％的線上課程，為亞洲第一所可以在線上取得學分及高中學位的公立高中；北市教育局長曾燦金表示，特殊選材招生最後兩天，原定招收24名，目前已經有15人報名，而學生未來可以針對自己擅長的領域選課。

籌備處主任陳智源指出，目前有兩類學生報名，一類是在國中甚至國小階段有特定領域專長，有明確的發展方向，透過特殊選材管道，進入數位實驗高中；另外一類型是學術型，可能單科很強，但沒辦法每個學科都很好，未來進入高中也可以只修國文、英文，不修數學，彈性的選課方式。

曾燦金說，數位實驗高中是亞洲地區第一個打破時空限制的網路型高中，對於實驗教育算是很重要的里程碑，現在正在招生中，特殊選材和申請入學，特殊選材招生最後兩天，原定招收24名，目前已經有15個人，令人驚喜部分，實驗高中要徵選校長，已經有10個人來報名，比想像還多。

台北市數位實驗高中（Taipei Digital Experimental High School），簡稱T-school，代表臺北（Taipei）、科技（Technology）、天賦（Talent）、T型人才（T shaped Talent）等意涵，以「廣闊探索、天賦自由」為辦學理念，致力為每一位孩子打造最適合自己的教育模式，融合數位科技與探究實作，實踐個人化深度學習，幫助孩子發揮潛能，促進自我實現與社會共榮。

柯文哲說，首屆招收對象為基北區48名國中畢業生，需具有自主學習能力，對於自己想發展的方向有所規畫，或偏才型的學生，例如像比爾蓋茲、史蒂夫·賈伯斯、羽球好手戴資穎及職業圍棋選手黑嘉嘉等，期待透過數位科技重新定義學習型態，為台灣培養更多人才。