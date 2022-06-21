陳小沁透過露營展現生活風格。（陳小沁提供）

陳小沁不只是露營達人，也是生活達人。（陳小沁提供）

現代露營形式豐富，不管是野營、奢華露營、家庭露營、露營車等，不同玩法都帶來不同感受，知名露營系YouTuber「陳小沁」表示，新手開始找營地，會在露營網站上去搜尋，一開始會用比較簡單的方式找營地，逐漸熟悉後會使用google地圖看營區下訂，有些營地只有假日開，也可以多留意時間，陳小沁會先預訂熱門營區，也會臨時起意前往，有時候單飛，有時候團露感受不同樂趣。

露營算是疫情下爆紅的體驗，很多人會想，之後出國就沒人要露營，她觀察，露營的熱潮多少會受到影響，但是露營可以每週去，出國不行，她覺得露營已經是一種生活休閒方式，加上很多親子會需要露營活動來幫忙帶小孩，參加團露會有活動時間，類似團康活動，一天到晚都在玩，也有成人的手作活動，露營的氛圍就是戶外活動，沒辦法在家完成。

露營的門檻就是車子、帳篷，還有不怕麻煩的心，門檻低，只要願意出門就可以可以試試看，經常露營的她，會將鍋具分開，家裡也會有專屬收納區域，這些都是要慢慢學習而來，一開始她連卡式瓦斯爐都不會用，看到螞蟻就會尖叫，現在營區蟲多，已經見怪不怪，全民夯露營，很多配備也可以轉手，再升級，她也鼓勵大家多嘗試，就會感受到露營帶來的樂趣。