星座運勢網站「星座巫師」分析12星座談戀愛最折磨人的地方，像是雙子太善變、獅子太強勢、天蠍疑心病太重、雙魚想像力太豐富，這些都讓他們的另一半感到非常痛苦。

▍白羊座

白羊座很好勝，就連跟戀人相處也很喜歡爭輸贏，常常因此產生沒必要的摩擦，這種不知道適時妥協的態度，讓人覺得很痛苦。

▍金牛座

金牛座如果覺得自己是對的，就會堅持到底，誰也勸不了，偏偏他們又難以溝通，總想用行動證明自己，吵架時常常保持沉默，另一半因此感到很折磨。

▍雙子座

雙子座最讓另一半覺得折磨的地方就是太善變了，做事總是三分鐘熱度，因為衝動而行動，行動又感到後悔，想法變來變去，讓戀人受不了。

▍巨蟹座

巨蟹座最折磨人的地方就是太敏感脆弱了，一點小事就能讓他們胡思亂想、玻璃心碎，為了不讓他們傷心，言行舉止都要非常注意，讓人心很累。

▍獅子座

獅子座很強勢，談戀愛時會很想要掌握戀人的一切，無論是報備行蹤還是安排對方的生活，甚至連對方的習慣都想控制，讓人感到失去自由，壓力很大。

▍處女座

處女座最折磨人的就是他們的挑剔，只要不符合他們的標準，就要有被碎念一番的心理準備，無時無刻都提心吊膽，好像在跟一個教官交往。

▍天秤座

天秤座優雅又隨和，人緣很好，不過談戀愛的時候往往不懂得拿捏與異性相處的分寸，常常讓另一半感到不是滋味，他們又花太多時間在社交上，沒那麼用心經營感情，讓戀人感到被忽視。

▍天蠍座

天蠍座談戀愛佔有慾很強，也因為如此疑心病很重，動不動就懷疑對方有鬼，覺得自己遭受背叛，然後態度變得陰陽怪氣，讓戀人感到壓力非常大。

▍射手座

射手座熱愛自由，就算交往後也不會有定下來的感覺，讓另一半覺得自己彷彿跟單身沒兩樣，完全沒有歸屬感，因此感到很折磨。

▍摩羯座

摩羯座是標準的工作狂，生活重心都放在職場上，就算兩人在約會，他們也常常在回覆公司的訊息或信件，在家也常常帶工作回來加班，讓戀人感到被忽視。

▍水瓶座

水瓶座思想很跳躍，旁人很難跟上他們的腳步，也因此讓戀人感到有距離感，就算交往已久，有時還是會覺得跟他們好像很疏離，走不進他們的內心世界。

▍雙魚座

雙魚座的生活重心都放在愛情上，很用心經營感情，偏偏他們想像力太豐富，常常腦補對方各種表現背後的意義，有時想太多還會突然火氣上來，然後找對方大吵一架，讓戀人感到莫名其妙。