中重症比例。（圖／指揮中心提供）

中重症+209例！兒童重症增2人 4個月大男嬰染疫插管搶救15天

國內今日新增68例中症、141例重症個案，重症個案中115人死亡，均為30歲以上成年人。重症個案中則新增2名兒童，分別為4個月大男嬰及2歲男童，都有合併肺炎，病況好轉，仍在加護病房治療中。截至目前，國內共累計65例兒童重症個案， 其中18人死亡。

重症個案中，今日新增2名兒童個案，均為合併肺炎個案，為1名4個月大男嬰、2歲男童。代理發言人、醫療應變組副組長羅一鈞表示，4個月大男嬰患有先天性心臟病等慢性病，5月31日胃口降低、腹瀉到急診就醫，有氧氣濃度、血壓、體溫變低，35.4，皮膚有大理石樣花紋、發紫，插管使用升壓劑，PCR陽確診，X光顯示2側肺炎，肺炎合併呼吸窘迫，收治於加護病房，使用瑞德西韋等藥物治療。男嬰在6月15日移除呼吸器，目前呼吸狀況好轉，仍在加護病房治療中。

羅一鈞表示，4另1名2歲男童患有神經系統疾病及癲癇，6月17日發燒38度，活力下降，6月18日出現嘔吐、呼吸雜音、抽搐，及臉部不自主運動的症狀，同日前往急診就醫，因大量嘔吐、氧氣濃度下降，緊急插管，PCR陽性確診，X光顯示有肺炎，收治於加護病房，使用瑞德西韋、抗癲癇藥物治療。6月19日，男童移除呼吸器，目前仍在加護病房治療中。

截至目前，國內共累計65例兒童重症個案， 分別為腦炎21例、肺炎15例、哮吼7例、敗血症3例、家中死亡5例、MIS-C 12例、共病2例。重症個案中，死亡維持18例。