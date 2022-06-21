奧丁丁體驗戶外親子行程，花蓮叢林飛躍溜索體驗 。（奧丁丁體驗提供）

奧丁丁體驗戶外親子行程，宜蘭南澳河岸漂流探險 。（奧丁丁體驗提供）

奧丁丁體驗戶外親子行程，宜蘭南澳溪谷ATV沙灘車探險 。（奧丁丁體驗提供）

暑假即將登場，不少民眾已開始規劃親子出遊活動，希望為孩子創造踏出戶外放風、親近大自然的獨特體驗，各大旅行平台也推出相關親子體驗搶攻市場。

奧丁丁體驗（OwlTing Experiences）精選親子戶外行程，包括刺激又充滿樂趣的溪流泛舟、可親子共乘的龍舟板體驗、於叢林飛躍滑行的溜索體驗、寓教於樂的原民部落生態導覽，以及零陌生接觸、無需併團的龜山島牛奶海包船行程，全程更有專業教練引導與陪同，邀請民眾於暑假期間安心出遊，享受難得的親子時光。

宜蘭三星安農溪是2021年8月剛開放的新興泛舟地點，屬於半人工建設的灌溉河道，總長約17公里，起點處河道較窄、水流湍急，中段部分有三處精心策劃的特殊關卡，包括落差90度的攔沙壩、2公尺及6公尺長的滑水道，而後段水道寬而平緩，適合全家大小一起下水戲耍、打水仗。

台東富山護漁區經過多年生態復育，杉原潮間帶有豐富的生態資源，住著各式魚類與珊瑚礁，沙灘上也有許多沙蟹、寄居蟹，民眾可於行程中透過浮潛欣賞水下生態，並進行SUP立式划槳活動，或是4至6人共乘名為「龍舟板」的大型漂浮衝浪板，即使是對於對開放水域不熟悉的兒童，也能由大人陪同乘坐龍舟板，一起享受於海上漂浮、於海中探索的豐富體驗，平靜水域也相當適合年長者參與，留下三代親子共遊的美好回憶。

近年來宜蘭龜山島海底溫泉噴發較往年更為活躍，湧出的海水彷彿染上牛奶色調，成為近兩年熱門國旅地點，奧丁丁體驗推出牛奶海包船行程，民眾可搭乘英倫風情快艇，並於平靜水域進行SUP立式划槳體驗，更有機會體驗飆船駕駛樂趣，適合6人以下小家庭包船出海狂歡，享受遠離人群、無陌生接觸的派對時光。

位於花蓮縣壽豐鄉的野猴子探險森林，是極受親子喜愛的冒險森林，叢林飛躍溜索體驗共有28道關卡，空中路徑總長超過500公尺，沿途會經過爬梯、溜索、棧道、吊橋，繞行森林一圈之後滑行至終點，全程由專業教練引導並穿戴安全防鎖吊帶，大人、小孩都可輕鬆於樹冠層間漫步、滑行，體驗在森林及空中移動的刺激感，並享受部落原始森林的芬多精，感受腎上腺素飆升的極限體驗。

位於宜蘭南澳深山與清澈南澳溪旁的「那山那谷」，佔地兩公頃，座落於群山之中，且同時擁有山景與溪水環繞，更有遼闊草原空間供孩子盡情跑跳、輕鬆走入大自然，並提供不用流汗、專人收搭的懶人露營，並供應美味晚餐與晨光早點，省去裝載設備、搭設帳棚、備餐調味等過程，相當適合親子出遊入住，純粹享受自然的美好旅程。

位於那山那谷休閒農場內的河岸漂流探險體驗，總長度約3公里，全程將利用溪水自然漂流的方式，帶領民眾享受沁涼溪水與激流冒險的樂趣，並以360度環視欣賞南澳得天獨厚的自然山水美景，且體驗全程將由專業教練陪同，乘坐堅固、安全的國外進口漂流圈，加上南澳溪流較為平穩、直緩，適合大小朋友享受安全又充滿樂趣的河岸漂流體驗，為奧丁丁體驗歷年最熱銷的親子行程。

位於宜蘭南澳的那山那谷休閒農場，位於環山之中，場地遼闊，風景怡人，搭配近年正夯的全地形越野車（沙灘車），提供民眾熱血奔馳於南澳溪谷、叢林與沙灘之間，享受穿越不同地形的樂趣，展開一場長達6公里的越野林道冒險，且全程將由經過專業訓練的教練帶領，無論是三五好友或親子出遊都非常適合，沿途更可拍攝廣闊山景並留下各式美照。