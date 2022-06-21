陳時中快篩仍兩條線已實體辦公 羅一鈞曝還剩2症狀

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本月12日快篩陽性確診，採7天居家照護，原定20日解隔出關，但昨天和今天皆未出席指揮中心疫情記者會。指揮中心代理發言人羅一鈞表示，指揮官今天快篩仍是兩條線，但症狀已經好轉，今天已赴指揮中心辦公開會，並透露「看起來精神元氣都不錯」。

指揮中心官員接連確診，包括衛福部長陳時中、衛福部次長薛瑞元、衛福部次長石崇良、指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝等人都居家照護中。最早確診的陳時中原定20日出關，但昨天因為快篩仍是陽性，採高規格防疫標準持續居家辦公。

而今天指揮中心記者會仍未見陳時中出席，羅一鈞主動說明，指揮官今天快篩仍是兩條線，還是有輕微咳嗽，不過症狀已經好轉一些，今天有回指揮中心辦公，中午開會過程中，只有一聲輕微乾咳，另外也有一些鼻音，看起來精神元氣都不錯。

羅一鈞指出，因為指揮官比較謹慎，今天快篩仍然是陽性，因此避免出席公共場合，因此今天疫情記者會仍由自己主持。