台中市政府已完成串連綠線、藍線與機場捷運（橘線）的「屯區捷運」可行性研究報告書，20日提送中央審查。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中市屯區捷運完成送件 蔡其昌：距離動工還有一段長路

台中市政府已完成串連綠線、藍線與機場捷運（橘線）的「屯區捷運」可行性研究報告書，20日提送中央審查；對此，立法院副院長蔡其昌表示，可行性評估研究距離能夠動工還有一段很長的路，考卷交了，不是老師就要給一百分，需要市府多多向中央溝通、爭取；台中市交通局則回應，市府有信心中央盡快核定，趕快啟動綜合規劃作業。

台中市政府20將串連綠線、藍線與機場捷運(橘線)的「屯區捷運」可行性研究報告書提送中央審查，交通局將配合中央審查程序，積極爭取計畫儘早核定，規劃完善的捷運路網，提供台中太平、大里地區往來市區便利、快捷的公共運輸服務。

蔡其昌21日到衛福部台中醫院致贈防護衣，被媒體問及他的看法時，他表示，送到交通部審查不是行禮如儀把公文送上去，送上去就像學生交考卷一樣，不是考卷交了，老師就要給一百分，還需要市長到中央單位去溝通、協調、了解，需要補件的用最快的速度補件，能當場修改的，用最快方式修改，其中預算問題，必須與相關中央部會首長、行政院長拜託爭取，才能讓台中市的捷運能夠動工。

蔡其昌並說，只會跟中央唱反調、搞對立、卸責給中央，關係搞得很差不是盧市長受害，是台中市民受害，他也強調，自己有能力、有辦法與中央溝通，換他當市長，捷運藍線一定在4年內讓他動工，屯區橘線可行性評估一定用最快速度通過，並且進入綜合規劃。

中市政府交通局則回應，市長盧秀燕上任後持續推動捷運計畫，台中市捷運整體路網規劃於110年4月15日經交通部同意備查，捷運藍線綜合規劃、捷運綠線延伸線及機場捷運可行性研究皆於中央審議中。且歷次交通部審查會議，市府也積極向審查委員及中央相關部會進行溝通協調；也請蔡副院長在中央主動協助台中市民向中央爭取捷運建設，讓台中捷運的進程可以更快速，共同打造捷運大台中。