日勝生加賀屋水信玄餅DIY活動。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋金娘苑花手水意境。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋客房客廳。（日勝生加賀屋提供）

頂級飯店日勝生加賀屋從7月1日起至9月30日推出「納涼祭」，規劃多項納涼祭限定商品、活動和日式拍照區，歡迎到日勝生加賀屋體驗道地日式納涼文化。在炎熱的夏天吃碗清涼刨冰是最幸福的事，館內二樓日和咖啡廳販售多款消暑甜品，其中「納涼祭限定抹茶刨冰」適合2到4人一起享用，刨冰上添加抹茶厥餅、Q彈珍珠和夏日最受歡迎的芒果、酸甜情人果等，視覺和味覺都很享受。

此外，日勝生加賀屋規劃豐富館內活動包含「夢幻和菓子-水信玄餅DIY」、「紙的魅力-夏日紙燈籠、摺紙DIY」、「祈福七夕許願籤」活動，「夢幻和菓子-水信玄餅DIY」活動每日下午16：20在二樓夕月吧舉行，水信玄餅是日本夏天著名甜點，透明如水晶入口即化，在水信玄餅中加入色彩鮮艷的食用花和水果，灑上黃豆粉和黑糖蜜。

摺紙文化深受日本人喜愛，僅用一張紙就能摺出有趣多變的款式，「紙的魅力-夏日紙燈籠、摺紙DIY」入住時贈送材料包，疫情期間不想人擠人，小朋友在房內也能跟著影片教學步驟輕鬆上手，摺出金魚、紙鶴、裝飾紙燈籠，享受摺紙的樂趣，還能將作品帶回家；七夕在日本是祈願的節日，最重要的習俗即是在笹竹上綁上寫著心願的短冊祈願，六樓金娘苑「祈福七夕許願籤」活動將心願誠心寫下繫在竹子上，透過節節向上的竹子把願望傳給上天，心中美好盼望就會實現。「納涼祭住房專案」一泊二食含早晚餐平日16800元起，預約專線02-2891-1238。