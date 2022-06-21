家暴防治法自87年立法後，已經邁入24年，高雄市社會局家防中心去（110）年受理21,458件家暴通報案件，除包含身體暴力、精神暴力、經濟暴力外，因應數位科技、網際網絡的便利性，社工實務上發現數位親密關係暴力型態，施暴者透過科技的便利性對被害者定位、威脅或偷拍、散布性愛影片流傳等，造成被害者身心極大壓力及恐懼。經由社工協助蒐集事證、聲請保護令，透過司法途徑要求加害者下架私密影像，並連結警方約束相對人停止暴力威脅及傷害，才得以讓被害人遠離陰霾，迎向新生。

暨南大學社會工作及社會政策學系王珮玲教授表示，數位親密關係暴力施暴樣態，包含數位科技、親密關係及暴力行為三要素，也就是具親密關係之一方，利用數位科技對另一方施以各式暴力傷害行為，樣態可歸納為三種(一)數位跟蹤與騷擾(二)數位威脅與控制 (三)數位性暴力與性勒索(復仇性色情)。

「沒有想到這麼多年的交往、換來更深更多的傷害，」菲菲一邊情緒激動說著，一邊哭泣落淚。性格活潑人緣好的菲菲在離婚之後遇到年齡相近且事業有成的阿國，因阿國的熱烈追求而開始交往，漸漸的阿國對菲菲管控越來越多，菲菲不能反抗也不能拒絕，不然就會遭阿國一頓毆打，多年來情緒的壓抑讓菲菲萌生分手之意；就在菲菲提出分手的那一刻起，一切開始變調，阿國先是以死相逼、電話、訊息騷擾，但菲菲不為所動且不願意復合，最後阿國拿出偷拍的性愛影片傳給菲菲，威脅要散布出去讓菲菲身敗名裂，恐懼感爬滿菲菲全身，不得不選擇妥協隱忍，可是卻換來阿國更多強迫拍攝性愛影片的結果，菲菲也在恐懼中崩潰了。

菲菲懷著恐慌不安心情求助高雄家防中心社工，在社工陪伴及鼓勵，安排菲菲接受心理諮商，讓菲菲調整自己心態，重新鼓起勇氣面對阿國的行徑，決定向法院聲請保護令，警局家防官亦介入對阿國約制告誡，成功嚇阻阿國的暴力行徑，最終菲菲取得法院裁定的保護令，也獲得親友理解及支持，菲菲的勇氣還給自己生活一片清淨！

家暴防治法施行邁入第24周年，高雄市社會局家防中心近期輔導之數位親密關係暴力日漸增加，手段逐漸多元且新穎，高雄市家防中心呼籲，面對數位親密關係暴力，要警覺、要求助、要蒐證。正確的解決方式才能免於恐懼，倘若民眾遭受數位親密關係暴力，請立即撥打報案專線110、全國保護專線113或各縣市家庭暴力防治中心求助！另針對私密影像遭散布，衛福部提供「私ME成人遭散布性私密影像申訴服務網」、私ME專線02-2576-2016可供諮詢及協助溝通下架機制。