在美國商務部長雷蒙多，日前拋出美國軍用晶片70%來自台灣「非常可怕又不可靠」議題後，美國學者艾利森（Graham T. Allison）與前Google執行長史密特（Eric Schmidt）投書《華爾街日報》，強調美國在先進半導體方面完全依賴台灣，將使國家安全面臨風險。

文章內容指出，台積電創辦人張忠謀4月接受外媒訪談時，談到拜登政府提出500億美元的半導體產業投資計畫「是昂貴浪費且徒勞無功的事」，2人則認為美國公司不太可能超越台積電的領導地位，張忠謀的說法也許是對的。但真正的重點在於，美國先進晶片嚴重依賴台灣，危及了美國國家安全，這才是真正問題所在。

文章提到，台積電在半導體先進製程的全球市占達92%，美國公司包括蘋果、高通、輝達等，幾乎都將所有的製造業務外包給台灣，但萬一台灣的晶片製造產能停擺，或是發生台海衝突，美國的科技業將因此受到重創，加上大陸在其半導體領域取得了成就，有望在2025年成為全球最大的晶片製造商，也令美國感到擔憂。

文章稱大陸控制著半導體製造所必需關鍵原材料，包括全球高達70%的矽、80%的鎢、97%的鎵，擔憂北京政府將在半導體基礎技術方面，產生美國無法匹敵的重要突破。

艾利森和施密特強調，美國想要在全球晶片競爭中勝出，除了投資500億美元扶植本土晶片製造外，還需要以下3大政策，包括加強生產低階半導體方面的實力；利用政治影響力說服台積電、三星與美國晶片設計廠商建立合作關係，並在美國製造先進半導體；以及美國應該加強研發與製造之間的聯繫，舉例來說《美國創新與競爭法》就有很好的推進效果。