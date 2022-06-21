53歲資深女藝人王彩樺出道30年，活躍在演藝圈多元發展，讓她擁有「台灣濱崎步」的美名，近年來身材和臉蛋保持很好，榮升演藝圈的美魔女代表，大女兒婷婷也遺傳到媽媽的美麗基因。日前王彩樺FB貼出爸爸年輕照片，濃眉大眼長相非常帥氣，不少網友看了連忙稱讚，原來一家人的高顏值都來自王爸爸基因。

王彩樺18日上傳一張黑白男子舊照，得意宣布：「這位帥哥是我『最愛的爸爸』，年輕時的照片，真的很帥哦，王爸爸現在85歲了。」照片中，爸爸眼眸深邃、臉部輪廓立體有型，還擁有一對大耳朵，展現父女倆間的神複製基因，另外爸爸看人時會略微低頭的習慣，也和王彩樺本人驚人地相似。

如今85歲的爸爸年事已高，王彩樺很感恩仍有過去的照片當作紀念，「謝謝最疼我的澎湖阿姨把照片保存這麼好，謝謝表姐給我做紀念，太珍貴了我最愛的親人我愛你們」，她更自認是「孝順爸爸一輩子的乖女兒」，而事實上王彩樺出身單親家庭，媽媽在她1歲因病逝世，因此她更重視家人，和老公黃品文許諾要珍惜親情絕不輕易離婚。

這張王爸爸舊照一被掀出，大家秒被圈粉，「超～級～像的！好俊美的阿爸」、「爸爸年輕時好帥哦」、「妳跟爸爸超級像，爸爸超帥的」、「帥哥老爸，生出超級美女，女兒好強喔」、「超帥輪廓好深哦」。而圈內藝人包含鍾欣凌、張文綺等人都讚爆，「超帥的啦」、「哇！太帥了啦。」完全被王爸爸的超高顏值給帥暈倒。