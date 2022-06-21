新冠肺炎疫情延燒，國內今新增56339例本土個案、65例境外移入個案，同時新增209例中重症，重症個案中115人死亡。指揮中心預估，本周本土個案有望降至5萬例之下，今日病例數較多，是反映週末未上傳的病例數。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，各縣市病例數今天都在八千例以下，不過，每周二、三的確診數都會是最高的，仍然需要再觀察才能得知下降的趨勢，不過和先前推估一致，本周有望降至5萬例之下，今日是反映週末未上傳的病例數。

雖然確診數維持平穩，但專責病房空床率，南區仍持續吃緊，指揮中心今天公布，全國空床率平均為47.8%。台北區52.6%、北區55.7%、中區45.6%、南區31.4%、高屏區48%、東區51.4%。其中仍以南區最低，僅超過三成水平。

中央集中檢疫所有8131床，空床率為59.3％；地方加強型防疫旅館4533床，空床率為47.2％。羅一鈞表示，本周評估後，將決定是否針對專責病房開設數進行調整。

羅一鈞表示，考量急診、住院仍有收治病患需求，而全國空床數逐漸寬鬆，因此將針對專責病房開設數來做調整，6月16日時已經針對台北區、北區八十多家醫院開設五百床以上的醫院，病床數從20，下修到15%，本週末將會再下修，因應收治需求作彈性調整。

至於口服抗病毒藥物的開立數，羅一鈞表示，周二的數據為反映週末到周一上傳的數據，昨日單日共開出1萬671人份，比先前幾周下降，是因為確診數下降，使用率沒有下降，其中8168份倍拉維，2502分莫納皮拉韋。今年以來，國內共開出26萬4430份口服藥，其中21萬3332人份倍拉維、5萬1098份莫納皮拉韋。