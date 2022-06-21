為持續推動疫苗接種，嘉縣設置29場假日接種站，催打長者第4劑疫苗，至19日65歲以上長者已有51％完成接種。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣各鄉鎮市確診人數分布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣昨新增確診人683人，今新增確診1417人，比昨天多了整整2倍，疑與「假日效應」有關，為持續推動疫苗接種，嘉縣設置29場假日接種站，催打長者第4劑疫苗，至19日65歲以上長者已有51％完成接種，至於兒童莫德納疫苗第2劑昨開打，因逢上班日未出現預期人潮，4621符合對象僅57位孩童接種。

嘉義縣今公布1417人確診，其中有症狀289人，無症狀1128人，年齡介於2個月至103歲，12歲以下170人，65歲以上191人，累計全縣12歲以下染疫幼童5203人，65歲以上也有5711人，目前居家隔離943人，輕症居家照護7675人。

衛生局長趙紋華說，南部地區雖已逐步脫離高原期，守護老小不輕忽，縣府共設置29場假日接種站，催打長者第4劑疫苗，強調疫苗效力會隨時間逐漸降低，研究證實接種第3劑疫苗後，保護力約從第10周開始下降，許多人打完疫苗卻仍染疫，就是所謂的突破性感染。

根據國內的觀察，突破性感染與疫苗接種2劑或3劑及接種時間的長短有關係，趙紋華說，6至11歲兒童第2劑莫德納疫苗已開打，2劑間隔4周以上，以同廠牌為主，不混打，提醒民眾不管是哪一劑，符合接種資格就趕快打，早打早保護。

另中央昨起放寬辦理旅行業團體旅遊防疫管理措施，放寬未完成3劑疫苗者，出發前持48小時內快篩陰性證明就可參加旅行團，出遊中如有症狀立即快篩，但工作人員仍維持打滿3劑疫苗規定，另旅行團中如出現確診案例，同團非同住家人旅客並未加入0＋7或3＋4匡列名單。

趙紋華提醒，國內逐步朝與病毒共存調整防疫政策，但打疫苗仍是防疫重中之選，建議民眾應完整接種疫苗，平時仍應落實戴口罩等防疫措施，出遊中如有症狀應立即快篩，陽性者盡速做好隔離措施。