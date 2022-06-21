吃完飯後經常覺得肚子鼓鼓的、不舒服？營養師余朱青表示，胃脹氣是現代人常見的腸胃小毛病，多數是因為生活作息不當、飲食習慣不佳所引起，對此她在臉書粉專發文指出，平時可以透過飲食來緩解腸胃的小問題，一些茶飲或是富含酵素的蔬果都可以幫助消化，讓人遠離脹氣困擾。

1、白蘿蔔

白蘿蔔含芥子油和粗纖維，能促進胃腸蠕動、消食潤肺、疏通腸道。但要提醒脾胃虛弱的人，不要吃太多白蘿蔔，以免造成身體負擔。

2、鳳梨

鳳梨含有天然酶，可以分解蛋白質，減緩脹氣和消化問題，適合在飯後食用，但長期胃痛或是有胃潰瘍的人，就比較不適合吃鳳梨。

3、薄荷茶

薄荷中的薄荷醇和薄荷酮能夠放鬆胃道平滑肌，舒緩脹痛以及疏肝解鬱的效果，但薄荷茶比較適合體質偏熱的人飲用。

4、薑茶

薑含有薑辣素，能夠放鬆緊繃的消化道，也能有效舒緩腹脹、噁心與消化不良的問題，幫助腸胃道蠕動、緩解胃脹氣，不過薑茶較適合體質偏寒的人飲用。

5、益生菌和消化酵素

好菌能讓腸道菌叢生態平衡，並調整腸道消化代謝、幫助食物分解，消化酵素則可以加強澱粉、蛋白質及脂肪的消化功能。

余朱青也指出，除了透過改善飲食的方法以外，用餐時細嚼慢嚥，也能避免脹氣產生；另外吃飽後還可以做些不激烈的小運動，帶動消化道的肌肉群，以幫助消化。