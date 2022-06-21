座落於新北市中和區福祥路、勝利路交岔口的高壓電塔事故連連，如今總算確定拆除。（陳錦錠服務處提供／李奇叡新北傳真）

座落於新北市中和區福祥路、勝利路交岔口的高壓電塔事故連連，如今總算確定拆除，預計3年後完工，新北市議員陳錦錠今（21）日邀集相關單位前往會勘，強調會督促市府全力協助，盡早如質完工。

陳錦錠今日上午9時許邀集台電、新北市政府經發局、水利局、中和區公所、中和福美里辦公室等單位，前往高壓電塔實地會勘，除了要了解台電遷移規劃外，也會進一步將地方民意反映給台電。

陳錦錠坦言，該電塔去年12月短短1個月就發生3起事故，讓民眾憂心忡忡，她也多次收到民眾陳情，因此她近年來多次在議會中質詢，並向市府建議，應主動與台電公司及中央溝通，提供必要協助。

陳錦錠說，如今確定拆除遷移，但工程時間仍存在風險，民眾也會擔憂爆炸火警事件重演，她除了要求台電公司做好工安、安檢外，也呼籲市府各單位應全力協助施工期間的交通疏導，盼能盡早如質完工，才能真正讓周圍住戶免於恐懼之中。