嘉義市是雲嘉嘉南地區唯一實施高中職以下學校實體上課，由13間嘉義縣市高中職校班聯會組成的「嘉義高校聯盟」今天訴請市府比照其他縣市同步採取線上教學，市府表示，高中職校上課方式是國教署授權各校決定，市府會協助轉請國教署。
嘉義高校聯盟嘉中理事長代表鄭宇倫指出，目前有2份連署書共有約6000名嘉義縣市學生連署希望縣市高中職校一致採取線上教學，減少學生染疫風險，也避免常因有同學確診又臨時停課改成線上上課的困擾。
市府教育處表示，高中職校務運作由教育部國民及學前教育署及及高中職校管理，5月23日起國中以下學校暫停實體課程，高中職經國教署授權各校得比照所在縣市辦理，或各校彈性決定授課，市府尊重各高中職學校，每次宣布都會邀請高中職開會確認。
6月13日恢復實體課程前，也經各校確認後再協助宣布。所以，高中職學校是否暫停實體課程之權責究其本質仍應是在國教署，故同學的訴求本府會協助轉請國教署秉權責考量。
高校聯盟還舉例說，嘉義女中的線上授課有居隔同學反映畫面不佳，受教權受影響。
嘉義女中發布聲明澄清表示，5月3日起實施「混成教學」至今，以筆記型電腦連結校內固定專用網路、開設Google MEET會議室方式協助在家居隔同學上課，上周起恢復實體上課後每天有約8成班級採混成教學，有零星狀況都立即處理解決，沒有高校聯盟所說受教權受影響的情況。
嘉女表示，本校班聯會連署是針對「本校有一半同學住嘉義縣，因縣市不同步而可能衍生之困擾，但未同意連署其他內容」，其他內容未參與討論，班聯會不知情請願書對本校的不實陳述，班聯會幹部也不會出席請願活動。
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