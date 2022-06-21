澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）周二表示，目前澳洲的利率水準仍然「非常低」，未來仍需進一步收緊政策，但他也反駁下次會議升息75個基點的可能性，以及今年底利率將升至4%的市場預期。

洛威表示，全球和國內的物價壓力持續升高，到今年底通膨率估將達到7%，高於先前預期的6%。

如果澳洲通膨真的升至7%，將遠遠超出其央行設定的介於2%～3%長期目標，並將創下數十年來的最高水準。

洛威在周一的談話中表示，隨著我們致力於重返2%～3%的通膨率，澳洲人應該為更多的升息做好準備。對於一個低失業、高通膨的經濟體而言，現在的利率水準仍然非常低。

澳洲央行在5月會議啟動升息，幅度為25個基點，並在6月再次升息，幅度擴大至50個基點，使其官方現金利率目前來到0.85%。

根據澳洲央行周二發布的6月會議紀要，澳洲央行決策官員討論兩個選項，即將當時處於0.35%的現金利率提高25個基點或提高50個基點，而由於通膨已經超出所有預期，央行理事會最終選擇了升息2碼。

之後美國聯準會在其6月會議上一口氣升息了75個基點，使澳洲央行可能跟進的臆測急速升高。

被問及此事時，洛威明白表示：「就目前而言，我們在下次會議將做出的決定是升息25個基點或50個基點」。

他並表示，要在年底達到市場所預期的利率升至4%，意味著澳洲央行必須進行其史上最劇烈的緊縮周期，而這將重創消費者支出。洛威表示，我認為這將導致經濟大幅放緩，我不認為利率在年底時升至4%是可能的事。

受此談話影響，市場排除了澳洲央行在7月升息75個基點的可能性，並調降年底利率水準的預測，但仍預期利率將升至3.5%。