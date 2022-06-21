玉井農會愛文收購啟動，首日只來5人共收到440公斤。（劉秀芬攝）

台南市玉井區是台南芒果主要產區，農會收購愛文共同行銷行之有年，今年因愛文產量少，21日啟動收購首日，竟然只有5名農友來交貨，總共只有440公斤，農會員工稱可能破有史以來紀錄。

玉井區農會推廣部主任朱銓哲表示，要交貨給農會，需有產銷履歷或是台灣農產品生產追溯條碼，並且通過藥檢，以往都有50多人登記，今年因為產量少，日前只有33人來申請藥檢，不僅愛文產量少，有意願來交貨者也大減。

農會員工表示，以往啟動收購首日，7點多就有農友開著各式農用車、小貨車來排隊交貨，21日一早首位交貨農友，貨量不到10公斤；交貨最多的是產銷班30班班長吳清進，有300公斤左右。

吳清進說，今年產量只有去年3至4成，現在外面市場行情好，大家都在搶貨，除了留給合作已久的盤商，也要支持農會，因此也要留固定量交給農會。

朱銓哲表示，去年同樣是21日啟動收購，到貨量就有4717公斤，今年只有440公斤，只有去年的1／10，依等級每台斤由45元至75元不等。

除了現場有遊客來看是否有現貨可搶，網站、電話訂單也不斷。朱銓哲表示，訂單也不敢接太多，目前已接受預訂600多箱，只能慢慢消化，外銷單也只能看國內單出完是否還有貨，再視情況調配。