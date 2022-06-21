受新冠肺炎疫情影響，已經超過2年沒有外國藝人來台灣舉辦演唱會，隨著各國防疫措施逐漸鬆綁，韓國男團「TOMORROW X TOGETHER」今（21日）中午驚喜宣布將展開亞洲巡演的好消息，其中一站竟是選在台北南港展覽館，將於今年10月19日（三）登場，讓台灣歌迷又驚又喜。

「TOMORROW X TOGETHER」2019年頂著「防彈少年團（ BTS）師弟」的頭銜出道，5位成員都擁有出眾的外貌及精湛的唱歌、跳舞實力，不過因為出道隔年便遇到新冠肺炎疫情爆發，直到今年才開始舉辦首場世界巡迴演唱會。今天公布亞巡的場次中，除台北外，還包括印尼雅加達、菲律賓馬尼拉及泰國曼谷。

「TOMORROW X TOGETHER」成員們親自向粉絲宣布亞巡的消息。（摘自官方YouTube）

成員們還特別錄製影片宣布這項好消息，杋圭率先問：「我們曾說過要與更多MOA們（官方粉絲名）見面的約定，大家還記得吧？」休寧凱便宣布：「在即將到來的10月，將以《ACT ： LOVE SICK》巡演和亞洲的MOA們見面啦！」秀彬也表示「這是他們首度在亞洲進行單獨演出，非常激動和期待」，然竣和太顯也承諾一定會為大家準備更帥氣的新舞台。