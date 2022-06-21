逾40位志工利用4000根白色羽毛，花了3天手做的羽毛通道。（李奇叡攝）

由台南紡織股份有限公司贊助重達10公噸的聚酯粒製成的沙堆。（李奇叡攝）

由世界宗教博物館推出的「生死晝夜：於死亡中前行」特展於今（21）日開展，展場布置結合酷炫科技及多媒體材料，十分震撼。來訪民眾能透過知識與沈浸式體驗，感受穿越生死的旅途，並從陰霾中尋獲治癒自我心靈的契機，獲得重生。

位於新北市永和區的世界宗博館致力生命教育超過20年，從世界各宗教的生死觀出發，讓人回到自身與心靈，透過一連串的系列特展，帶領觀眾進入生命階段的各個篇章。包含往年「樂齡天團－老而彌堅的熱力」、「愛與勇氣的冒險之旅」、「神隊友巴士『愛戀婚姻』線—世界愛神請帶隊」等，涵蓋老年、出生與成長、壯年等不同人生階段的展覽，而今年推出的「生死晝夜」，正是生命中關於「結束」的篇章。

此次展期至明年2月5日，六大展區包括：晝夜之河、走向未知、探索死後、內在警鐘、此刻留白、羽毛重生體驗，採用鏡子、玻璃、紗幕投影、多媒體裝置、燈光、音效等劇場式的氛圍營造，從死亡走向重生，五感體驗過程，帶給訪客深度省思。

值得一提的是，由台南紡織股份有限公司贊助重達10公噸的聚酯粒製成的沙堆，加上逾40位志工利用4000根白色羽毛，花了3天手做的羽毛通道，展場內的場景皆是志工用心搭設，絕對會讓人倍感震撼。

館長馬幼娟表示，這次特展從館藏出發，呈現了不同宗教的死後世界觀。她認為，人之所以會畏懼死亡，除了害怕，也是因為心裡有著對重要的人來不及說出口的話語，或是對未知世界的忐忑不安，而藉著探索死亡，能給自己一次與自己或是愛人和解的機會，盼藉此擁抱對生命的遺憾，為參觀者帶來正能量。

教育推廣組主任王乙甯透露，特展會選在6月21日夏至開展，也有其理由在，因為夏至平均分配了一年的24個節氣，期待大家以平等看待晝夜，以平常心面對生死，用積極正面態度，不忌諱談論死亡議題。