關島台灣辦事處（GTO）為關島觀光旅遊復甦提前暖身，上周舉辦北、中、南3場線上說明會，介紹回台前所需出示的關島免費檢測與業者獎勵政策，3場參與業者達逾350位，業者的踴躍參與及提問，為關島旅遊啟動帶來一股新動能。

美國自12日起入境旅客不再需要出示「搭機前1天的新冠病毒陰性篩檢證明」（仍須出示施打2劑證明），且自15日起抵台的航班旅客，入境檢疫將從7天減為3天並接續4天自主防疫，在此波國際鬆綁趨勢浪潮下，台灣開放海外團體旅遊指日可待。

關島旅遊局指出，台灣市場對關島觀光業的復甦尤為重要，因此相當重視此次關島旅遊線上說明會，提供台灣旅遊業者與關島在地業者交流機會及最新資訊，包括已有110家關島當地商家獲得世界觀光旅遊委員會（WTTC）的安全旅遊認證。

前關島總督、現任關島觀光局局長暨執行長Carl T.C. Gutierrez表示，在努力爭取關島與台灣的直飛航班的同時，也積極創造行銷與業者獎勵方案，希望以此讓關島更具備吸引台灣旅客前往此度假天堂的競爭力。

此外，說明會更邀請台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏、台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐、以及高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑，以預錄影片方式為關島旅遊的復甦共同準備，肯定關島作為鄰近台灣的優質海島旅遊地。

除了觀光旅遊，關島台灣辦事處亦將參與由外貿協會主辦的「2022台北國際食品展」，22日起連4天在南港展覽2館4樓的美國館展出，將首次為台灣食品業者與民眾介紹關島獨有的精緻海島點心，率先讓台灣民眾用嘴巴品嘗關島的甜與美。