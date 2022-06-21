朝陽科技大學傳播藝術系學生詹欣怡的作品《那天，我媽偷了老師的車》，獲第44屆金穗獎評審團特別獎及最佳演員獎。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

獲金穗獎評審團特別獎的《腸躁男孩》，導演陳浩維說，影片的發想來自他童年成長經驗的寫照。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

《那天，我媽偷了老師的車》，敘述1對寄人籬下的母女，其飾演母親一角也是《華燈初上》的演員謝瓊煖，以金鐘獎女配角純熟演技，鮮活刻畫出市井小民的生活。（朝陽科大提供／張妍溱台中傳真）

第44屆金穗獎計301部影片報名、入圍61部，其中，朝陽科技大學傳播藝術系學生陳浩維及王韋喬作品《腸躁男孩》、詹欣怡作品《那天，我媽偷了老師的車》勇奪金穗獎評審團特別獎及最佳演員獎，《腸躁男孩》獲選入圍影片觀眾票選TOP 10，表現十分出色。

朝陽科大校長鄭道明表示，「金穗獎」是國內影壇關注的指標性競賽，許多傑出的電影人包括國際知名導演李安、蔡明亮、柯一正及魏德聖等，創作初期都是來自於金穗獎的淬煉。學生作品獲獎，再度肯定朝陽傳播藝術系影視實力，盼獲獎創作團隊更上層樓，再創佳績。

獲得金穗獎評審團特別獎的《腸躁男孩》，描述有腸躁症的10歲小男孩「愷愷」，緊張就腹痛跑廁所，飾演「愷愷」的鄭逸軒，以靦腆不失真的演技受評審青睞，拿下最佳演員獎。《腸躁男孩》入選公視學生劇展、獲第17屆螺絲起子國際學生短片創作影展-大專短片組銀螺絲獎及新北市學生影像新星獎最佳劇情片。

同樣榮獲評審團特別獎的《那天，我媽偷了老師的車》，則敘述1對寄人籬下的母女，劇中飾演母親的實力派演員《華燈初上》謝瓊煖，以金鐘獎女配角純熟演技，鮮活刻畫出市井小民的生活，彰顯兩性關係與社會地位的差異，為全片增添戲劇張力。

朝陽科大學生導演詹欣怡說，《那天，我媽偷了老師的車》，是大四畢業製作，感謝指導老師李宜珊及系上師長們指導，給學生劇組成長的養分，不但榮獲第5屆金光短片影展銅獎、青春影展評審團獎及入圍台北電影節最佳女配角獎，更勇奪金穗獎評審團特別獎，希望未來能有更好的影視作品，繼續為朝陽爭光。《腸躁男孩》及《那天，我媽偷了老師的車》影片，已上傳至YouTube及金穗獎官網。