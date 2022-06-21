泰國女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo），2月和友人搭船出遊卻離奇墜河身亡，原本被警方認定為「意外」結案，卻在事發船上發現她的血跡，加上疑點重重才改以謀殺案重啟調查。但她的媽媽帕尼達（Panida）近期卻爆出她除了收下富豪嫌疑人所提供的鉅額和解金外，還怕領不到1億的賠償金而踢走了替她找真相的神探團隊，甚至將富商嫌疑犯收做乾兒子，讓網友們全氣炸。

Tangmo案件自爆發以來，已有不少證據陸續被重啟命案調查的議員Tae及神探「天才大叔」Atchariya一一挖出，但Tangmo的媽媽Panida卻不斷在背後搞破壞。剛開始Panida因不滿前2任律師都在替做假證據的警方說話解除委任，轉而與Atchariya及其團隊中的律師合作，但後來富豪嫌疑人Pro提出願意賠償3000萬泰銖（約台幣2516萬元）並道歉後，Panida竟改口以「沒看過Atchariya手中有關鍵證據為由」要求Atchariya不能再處理此案。

Atchariya事後反駁，表示Panida雖對外不斷聲稱自己很愛女兒、要替她討回公道，但其實早在Tangmo3歲時就遭她拋棄，直到Tangmo成名後才回來認親；另外，Tangmo死亡後，Panida私底下還不斷與2名富豪嫌疑人Por和Robert頻繁保持聯絡，接受對方和解金及道歉。

而Panida也知道，若是Atchariya堅持要以謀殺罪提起訴訟，嫌疑犯很可能會被判死刑，提告失敗的話Panida可能將面臨牢獄之災；但若是以過失致死罪提告，嫌疑人頂多只要坐牢2個月，Panida還能向他求償1億泰銖（約新台幣8387萬元），兩人才因此鬧翻。Panida近期接受媒體採訪時，甚至表示自己已收了Por為乾兒子，大讚Por相當乖巧、經常打電話來關心問候她，令眾人相當傻眼。

最後Atchariya決定不經過媽媽Panida的同意，以Tangmo案授權律師的身分到最高法院以謀殺案提告同船5人，法院也已受理，媽媽Panida擔心「乾兒子」Por會因此遭人誤會而跳出來大罵Atchariya，引起網友不滿，怒罵「怎麼會有妳這種媽媽」。

近日，Atchariya也再度開直播表示，他對於Panida矛盾又反覆的說詞感到相當痛心，並透露自己為了找尋真相，已自掏腰包花了50萬泰銖（約新台幣42萬），壓力大到3個月狂瘦7公斤，最後卻遭到Panida的背叛，讓他忍不住哽咽表示「你真的是Tangmo的媽媽嗎？」。最後也希望能透過自己的力量改正泰國「有錢人不用扛罪」的歪風，受到大批網友讚賞。