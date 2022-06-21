表揚特等獎蜂農。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮農會21日在3樓會議室，頒獎表揚111年度苗縣國產龍眼蜂蜜評鑑獲獎蜂農，縣長徐耀昌推荐苗縣生產的蜂蜜嚴格把關確保品質，歡迎全國民眾到苗栗縣品嚐、選購優質好蜜，以帶動觀光發展及商機，增進蜂農收益。

今天由縣長徐耀昌、縣議員徐永煌、張顧礫、張可欣、縣農會理事長陳怡樺、苗栗區農業改良場副場長施佳宏、農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德、通霄鎮農會理事長徐永森、常監李隆樹、總幹事許道坤、縣府農業處長陳樹義等人頒獎表揚苗縣龍眼蜂蜜評鑑獲獎的蜂農包括特等獎5位、頭等獎25位、優等獎7位。

接受表揚的蜂農：特等獎：苑裡陳嶸樂、通霄徐新峯、黃李妹、駱文惠、三灣羅秀靜。

頭等獎：公館張文華、張萬烽、鄧金龍、賴德成、劉日貴、葉天輝、苑裡林冬會、江坤憲、吳水池、賴嘉雄、王惠芬、許塍愈、苗市吳晉宏、徐瑞鵬、通霄徐雲貞、孫志堅、周雅慧、陳黎春香、頭份市李臺金、徐陳森、魏進源、劉德欽、劉椿明、劉穎香、銅鑼葉雲琳。

優等獎：公館姚立龍、苑裡林阿地、銅鑼吳旼達、通霄陳漢珍、三灣黃春貴、苗市廖彬佐、李蓮秀。

縣長徐耀昌感謝蜂農辛勤跨縣市尋找採蜜的適當地點，在蜂農用心經營下，生產出優質好蜜，縣府為發展養蜂產業，輔導農會辦理評鑑，不只為了選出優良的龍眼蜜，更為了嚴格把關品質，協助蜂農建立好口碑，讓消費者買得安心。

徐耀昌說，在仲夏之際，蜂蜜是消暑解渴的良品，更是最佳伴手禮，歡迎全國民眾到苗栗品嚐、選購天然的優質好蜜，以帶動商機，增進蜂農收益。

苗栗區農業改良場副場長施佳宏指出，苗栗縣辦理的蜂蜜評鑑，所有參賽蜂蜜初評須經過儀器檢測農藥殘留、抗生素類殘留等檢驗合格，才能夠進入色澤、香氣、風味等感官品評，品質把關嚴格，消費者可放心選購。

農糧署北區分署苗栗辦事處主任許宏德也表示，農糧署為杜絕市面上假蜜的亂像，除持續推動養蜂事實登錄、國產蜂產品證明標章外，亦導入農產品生產追溯、產銷履歷等溯源制度，方便消費者追溯生產者生產資訊，並安心選購貼有國產蜂產品證明標章的蜂蜜。