中央流行疫情指揮中心公布全台住宿型機構染疫最新統計，今年以來截至6月19日，共有1494家長照、護理、精神照護／復健、社福機構發生感染，9138名工作人員、3萬4942名住民確診。

指揮中心代理發言人羅一鈞說明，住宿型機構確診個案中，共有2971名中重症個案送醫，累計754人死亡；本周（6月13日到6月19日）新增死亡人數共138人。

羅一鈞分析，以死亡人數除以確診人數，大約佔2.2％，和上周2.0％相比有些微增加；由於死亡是落後指標，本周死亡人數也可能包含之前送醫的個案。

住宿型機構投藥率持續提升。羅一鈞說明，上周投藥率是85％，本周已達到89％；據統計，長照機構、一般護理之家、老人福利機構投藥率分別達91％、96％、89％。

本周增加「精神照護／復健機構」投藥情形統計，目前累計500位住民確診後就地安置或集中照護，其中345人使用口服抗病毒藥物，投藥率為69％。羅一鈞分析，精神照護／復健機構投藥率低，主要是照顧對象以青壯年居多，可能經醫師評估沒有高風險需要投藥。