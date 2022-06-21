【政新鮮】周玉蔻拿恩恩錄音檔要侯友宜滾出政壇 謝寒冰反問一句嗆爆

恩恩事件越演越烈，報案錄音檔也曝了光，新北市議會民進黨團21日再度甲級動員，要求新北市長侯友宜到議會報告並對社會大眾道歉，黨團也向大會提出譴責案，並要求市府究責，該送法辦就送法辦，該懲處就懲處。

今日議會開會前，新北市議會民進黨團總召陳啟能、副總召李倩萍議員、幹事長羅文崇、副幹事長陳科名、書記長廖宜琨舉行記者會直言侯市府政策殺人。

陳啟能說，錄音檔曝光後，侯友宜市長竟繼續扯CDC，一點悔過的心都沒有，有功自己攬，有過都別人擔，今天黨團再度甲級動員，上次藍黨團說沒舉手同意不代表反對，黨團也將提案修改議事規則，希望藍黨團也能表態。

李倩萍指出，侯市府對議會要求不予理會，根本是藐視議會，規避監督，錄音檔最後居然是由市府內部吹哨者所流出的，恩恩爸聽見自己的妻子焦急著尋求協助，內心勢必又在掀起了漣漪，那種沉痛是我們旁人無法所能體會的。

羅文崇則說，現在恩恩爸在媒體面前求一個真相，侯市長內心難到一點漣漪都沒有嗎；陳科名也說，侯市長一直說自己苦民所苦，但卻對卑微的市民請求無動於衷。

書記長廖宜琨強調，新北市國民黨長期以來面對突發事件都用草草帶過試圖掩蓋自己的錯爭功推諉，缺乏第三方監督的狀況下再再顯示地方完全執政的悲哀。