恩恩案持續延燒，新北市長侯友宜今天表示，報案流程完全依照中央所訂的SOP執行，必須透過衛生單位許可才可派救護車。中央流行疫情指揮中心今指出，從新北市資料回應，沒看到在相關時序上有所延誤，不過裡面仍有需要檢討的地方，目前指揮中心已蒐集到更多資料，將針對這部分進行檢視，與相關單位討論。

中央流行疫情指揮中心今天重申，依照新冠肺炎緊急救護指引，119若接到民眾自述快篩陽或是確診者，只要出現意識不清、喘或呼吸困難、持續胸悶胸痛任一項症狀即可派車。

指揮中心代理發言人羅一鈞表示，關於派車時機過去早已說明過，119只要接到民眾通報有上述三類狀況即可派車，由鄰近的防疫專責隊、著防護裝備的救護隊前往救治，同時也要積極聯絡衛生機關指定後送醫院。

羅一鈞進一步指出，恩恩案爆發的4月16日當天記者會，指揮官陳時中曾透過疾管署的區管中心所蒐集到的新北市資料回應，沒看到在相關時序上有所延誤，不過裡面仍有需要檢討的地方，目前指揮中心已蒐集到更多資料，將針對這部分進行檢視，與相關單位討論。