資深藝人譚艾珍的女兒、女星歐陽靖以模特兒身分出道，之後成為馬拉松跑者，2020年和日本攝影師老公小菅亮輔（RK）宣布結婚、兩人迎接愛的結晶，歐陽靖回台待產生下兒子「新醬」，夫妻分隔台日兩地長達2年多，曾坦言婚姻「回不去了」。昨（20）日香港著名地標珍寶海鮮舫在在南海沉沒，讓許多人感到唏噓，歐陽靖也發布過去曾到當地拍照的照片。

歐陽靖於今（21）日發文，看到電影《食神》的取景地珍寶海鮮舫駛離香港後沉沒，坦言對香港有很特殊的感情：「我爸是港仔，小時候爸爸跟爺爺奶奶都是說廣東話，其實我聽不太懂，但印象很深刻的是味覺記憶。我對於煲湯、飲茶非常熟悉，每週末都要和長輩去喝早茶。來台灣當英文教授的爺爺很勤儉，飲茶時總是先點一堆叉燒包把大家塞飽」

她透露雖然跟香港有很深的淵源，歐陽靖是長大後才第一次去香港，當時她是為了日本品牌的模特兒工作抵達當地，緊張到連港幣都忘記帶，還有許多出糗狀況，不過那次香港之旅認識的香港朋友成為她生命中的摯友。她在那之後常常去香港爬山、跑馬拉松、吃飯，頻率高達每個月。

最後她也發出一張9年前在珍寶海鮮舫留影的舊照，照片中歐陽靖身後就是珍寶海鮮舫的造型裝飾，而她那時候看起來看起來相當甜美，留著一頭長髮，瀏海造型相當逆齡，五官有些混血感，神似女星張榕容。歐陽靖這篇文讓許多網友回應：「想不到這般的可愛」、「這張照片好可愛」、「謝謝你喜歡香港」、「香港的回憶也跟著沉了」、「有瀏海看起來好青澀」還有網友覺得神似女星季芹「不好意思，這張差點看成是季芹」