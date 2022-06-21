BA.4、BA.5究竟是否容易增加重症機率？中央流行疫情指揮中心今天重申，目前境外攔截到的個案都屬輕症或無症狀，尚未出現中重症個案，且國外統計也顯示，BA.4、BA.5僅傳播力較強，重症率沒有增加。

指揮中心代發言人羅一鈞表示，目前境外攔截的BA.4、BA.5都是屬於無症狀或輕症，沒有中重症個案。國外統計顯示，感染後的重症比例沒有增加，症狀和BA.1、BA.2相近，甚至有些研究指出更輕微一些，沒有往嚴重的方向的統計，不過主要是傳播力較強，比較會重複感染，會有重複、突破性感染的情況，重症率到不會增加。

至於二次感染，羅一鈞表示，目前傾向將其定義為「重複感染」，目前的共識是用症狀、臨床上容易操作的檢驗條件來定義重複感染，主要是1～3個月內認定的話，需要具備有症狀惡化的情況，如果沒有則無法列入；第二個檢驗條件需要抗原快篩陽性、PCR陽性，且Ct值小於27；搭配這兩個條件就符合定義，不需要再進行基因定序，若有需要才送定序，釐清是否感染其他變異株。

羅一鈞說，二次感染定義必須搭配通報系統、申報碼等方式進行一併修訂，日後完成會儘快對外公布。