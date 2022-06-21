桃園市大園區一名26歲呂姓男子，日前透過交友軟體認識一名女網友，呂男心儀對方並邀約見面，豈料女網友不僅沒出現，還接到自稱是對方公司經理的恐嚇電話，威脅支付5萬元遊戲點數，否則會對他不利，呂男嚇得報警求助，才識破根本是詐騙一場。

大園警分局指出，昨日中午接獲呂男報案，稱他遭到陌生人恐嚇，對方還嗆說要對他不利，求助警方到場幫忙。員警趕赴呂男所在地，詢問後才得知，他前幾天透過交友軟體認識一名女子，2人相約在超商見面，到女方遲遲沒出現，僅傳訊息要求他買1千元遊戲點數給她，作為向經理報備伴遊的費用。

呂男不疑有他，照指示將遊戲點數序號拍給女網友，隨後就接到不明來電，對方自稱是女子的公司經理，且已得知呂男的個人資料，要求再支付5萬元點數，並傳送多張被害人遭毆打的照片，威脅若不照做會有同樣下場，他頓時被嚇得不知該如何是好。

員警了解狀況後，安撫呂男情緒，並告知這是常見的詐騙手法，別輕易上當，這時呂男才恍然大悟驚覺受騙，同時也感謝員警勸導，才守住辛苦存下的積蓄。