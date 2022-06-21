截至2022年第一季，高齡住宅入住率已回彈至80%以上、租金與同店淨營業淨成長率(NOI)表現均優，顯示疫情負面影響可望趨緩。針對市場擔憂之通膨風險，日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，預計通膨在短期內仍將居高不下，惟隨著供應鏈問題和工資壓力的減輕，或可在2022年底前見到通膨放緩跡象，目前長照醫療產業主要挑戰在於勞動力短缺及工資成本等費用增加，預期大型業者相對受惠。

事實上，醫療保健與REITs歷來在經濟末升段的高通膨環境中仍能表現良好，年初迄今同樣處於有利之地，且長期而言整體產業仍有很大的回升空間與機會。

日盛投信指出，目前長照醫療REITs產業基本面強勁，資產負債表健康，近期基於有吸引力的債務資本市場條件下，大多數近期到期的債務已經進行了再融資。儘管市場持續波動，但2022年該產業來說可望是落底回溫的初升段，加上價值面尚未恢復疫情前水準，因此第三季仍是投資布局的理想時機。