對急需空櫃裝箱出口的亞洲業者來說，等待空櫃的時間可能會更長，因為，歐洲塞港問題尚未解決之下，導致裝有貨物的櫃子運不出去，因此海運公司也被要求，得優先把裝滿貨的櫃子運出去才行。

海運專家表示，因為鹿特丹是歐洲最大港口，全球海運業者幾乎都會在這裡裝卸貨。不過，嚴重塞港之下，碼頭作業也都不順暢。另外，在上海3月抗疫封城後，船運公司也減少去中國大陸班次。

鹿特丹港口20日指出，過去幾個月以來，由於遠洋貨櫃輪船期較不確定，加上進口貨櫃停港時間增加，碼頭內的貨櫃擠得是一片水洩不通。有好幾次，都需要先把空櫃搬到櫃場，才能讓碼頭不那麼擁擠。

歐洲最大的貨物承攬業者之一，瑞士商德迅集團(Kuehne + Nagel)表示，因為鹿特丹港口只允許海運業者，擺一些空櫃在貨櫃集散地，且以裝滿貨的貨櫃先運出去為主。

這樣的結果就是，船公司在離港時無法一齊載走的空櫃，就會放在集散地裡面，現在已經堆得跟小山一樣高。在這些堆積如山的空櫃裡，也包括要給亞洲業者的空櫃。

物流公司指出，目前上海已解除抗疫封城限制，不過，貨櫃船隻數量不夠，加上歐洲港口作業又耽擱，就變得空櫃現在要跟已裝貨要等著出口的貨櫃相互爭艙位。因此，讓亞洲缺空櫃狀況有可能更加惡化。

因為抗疫已停工好一陣子，中國大陸業者需要趕工把空櫃塞滿送給客戶，不過，將會被缺船又缺櫃的問題所影響。供應鏈資訊平台業者FourKites統計，被貨櫃車載往上海準備出口的貨運量，已經恢復到3個月之前約7成。不過，卻被歐美大貨車數量不足，還有不滿的抗議活動給扯後腿。

全球供應鏈正從中國大陸對新冠病毒零容忍政策，以及俄烏戰爭中步調蹣跚地恢復正常。另外，因俄烏軍事衝突依舊，也讓許多業者儘量避開利用該區不安全的陸路方式來送貨。

上周，全球最大海運業者丹麥的馬士基通知客戶說，因為鹿特丹塞港塞到不行，在港內空間有限以及作業速度緩慢之下，將把到港但還沒有來領走的載物貨櫃，搬到港口以外的地方。

貨物承攬業者德迅指出，這表示所有北歐主要港口現在等船的時間將更長。根據統計，4月與5月從歐洲駛向亞洲的船隻中，約有6成都會誤點。截至17日時，約有13艘船正在鹿特丹等著靠碼頭裝卸貨。

鹿特丹港口無奈表示，北歐港口在目前情勢下，塞港現象恐怕會一而再再而三地發生。